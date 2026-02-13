circle x black
Due tentati rapimenti in scuole dell'infanzia a Monteverde, Santori: "Aumentare la sicurezza"

I casi a Roma, nelle scuole Oberdan e Lola Di Stefano. La denuncia è del capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori

Bambini alla scuola dell'infanzia - Ipa
13 febbraio 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due distinti tentativi di rapire dei bambini sarebbero avvenuti in due distinte scuole dell'infanzia nel quartiere Monteverde di Roma. La denuncia è del capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori: "Quanto accaduto nelle scuole dell’infanzia Oberdan e Lola Di Stefano, nel quartiere Monteverde, è gravissimo: due tentativi di rapimento, sventati grazie alla prontezza delle insegnanti e del personale scolastico. In entrambi i casi una donna avrebbe tentato di farsi affidare i bambini, allontanandosi solo dopo i chiarimenti e le verifiche richiesti dalle maestre. Questi fatti destano forte preoccupazione".

"Ringraziamo la Polizia di Stato per l’immediato intervento e l’attivazione delle verifiche finalizzate a identificare i responsabili. L’efficienza delle forze dell’ordine e la professionalità del personale scolastico hanno evitato il peggio. Invitiamo tutti alla massima attenzione - prosegue Santori - e chiediamo al Campidoglio di mettere subito a disposizione le immagini delle telecamere, rafforzare la sorveglianza negli orari di ingresso e uscita degli alunni e garantire notizie tempestive alle famiglie. È inoltre necessario verificare se episodi analoghi si siano verificati in altre scuole del territorio. Aumentare i livelli di sicurezza negli istituti scolastici è una priorità assoluta".

Tomassetti (Municipio XII): "Prima volta che nel quartiere si tenta rapimento, in contatto con forze dell'ordine"

"Siamo in contatto con le forze dell'ordine e con loro stiamo monitorando la questione. Ho saputo del tentativo di rapimento avvenuto alla scuola dell'infanzia Oberdan, che sarebbe avvenuto ieri. Un tentativo peraltro denunciato dal personale scolastico. È la prima volta che capita" una cosa del genere. Così all'Adnkronos il presidente del Municipio XII di Roma Capitale Elio Tomassetti.

