circle x black
Cerca nel sito
 

Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160

Il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera

Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160
03 gennaio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Blocco per un guasto a una seggiovia in Trentino. Poco dopo le 12 il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il numero unico per le emergenze 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera, a una quota tra i 1.600 e i 1.900 metri. Al momento del blocco, dovuto a un guasto tecnico, sulla seggiovia erano presenti circa 160 persone.

Mentre gli operatori delle stazioni di San Martino di Castrozza, di Primiero e di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell'impianto, insieme all'elicottero decollato da Trento e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell'impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo.

Le operazioni si sono concluse in poco più di un'ora. Pronti a intervenire 25 soccorritori delle stazioni locali e altri 20 dalle stazioni limitrofe di Fiemme, Moena e Tesino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
seggiovia bloccata Trentino evacuati
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza