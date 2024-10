Un 15enne di Senigallia, in provincia di Ancona, si è suicidato in un casolare nella frazione di Montignano, a sud della città marchigiana. Il ragazzo si è allontanato da casa fra le 20:30 e le 21 di ieri sera. Il padre, vigile urbano, si sarebbe immediatamente accorto dell'allontanamento, avvertendo i Carabinieri e dando così il via alle ricerche. Il ragazzo aveva portato con sé la pistola di ordinanza del padre, una Beretta Px, che ha utilizzato per togliersi la vita.

Per gli inquirenti il ragazzo, che abita a poco più di un chilometro dal casolare, si sarebbe allontanato a piedi. Al momento le indagini sono ancora in corso e non ci sarebbero fascicoli aperti. Il 15enne, che aveva cambiato scuola a inizio anno scolastico, frequentava l'istituto alberghiero IIS Alfredo Panzini ma avrebbe avuto dei problemi a inserirsi nella classe.