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Sicurezza, Aurigemma (Lazio): "Tuteliamo chi lavora di notte, mondo notturno non solo movida"

Antonello Aurigemma - (Adnkronos)
Antonello Aurigemma - (Adnkronos)
06 agosto 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La notte non è il lato oscuro del giorno, ma una parte importante della nostra società, dove centinaia di migliaia di persone lavorano, e che va messa in garanzia e in tutela, come accade negli altri Paesi europei". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine della presentazione della proposta di legge regionale "Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata", nata dal lavoro del Forum regionale "Le Città della Notte".

"Il Forum della Notte nasce dall'esigenza di rafforzare e tutelare tutto quello che è il mondo notturno, che non è fatto soltanto di movida, ma di tante persone che lavorano nel mondo della notte: dal personale sanitario alle forze dell'ordine, fino alle tante attività che sono aperte e ci consentono di produrre", ha spiegato Aurigemma.

La proposta di legge, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, "va nella direzione di rafforzare, con la sicurezza sussidiaria, le attività dei locali e dei Comuni della nostra regione, con progetti di sicurezza mirati che vanno a supporto del lavoro delle forze dell'ordine, che garantiscono la nostra tutela sul territorio". Secondo Aurigemma si tratta di "una proposta di legge importante che presentiamo oggi per la prima volta, per aprirci al confronto", nata dalle esigenze emerse durante gli incontri del Forum della Notte.

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sicurezza notte movida società Europa legge regionale
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