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Sicurezza: Casini (Aubac), 'Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo dei territori'

08 luglio 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
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"I nuovi Pai distrettuali rappresentano strumenti per rendere più sicuro lo sviluppo dei territori. Le nuove norme sono più attente, più flessibili e più orientate allo sviluppo, perché non può esserci sviluppo senza sicurezza" Ha dichiarato Marco Casini, segretario generale Aubac, durante l'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avvenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

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