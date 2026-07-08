Sicurezza: Casini (Aubac), 'Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo dei territori'

"I nuovi Pai distrettuali rappresentano strumenti per rendere più sicuro lo sviluppo dei territori. Le nuove norme sono più attente, più flessibili e più orientate allo sviluppo, perché non può esserci sviluppo senza sicurezza" Ha dichiarato Marco Casini, segretario generale Aubac, durante l'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, avvenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.