Sindaco Pantelleria: "Grazie al Pnrr realizzate molte opere per l'isola"

(dall'inviata Elvira Terranova) - "Grazie al Pnrr Isole Verdi abbiamo realizzato a Pantalleria diverse opere importanti, a partire dall'impianto eolico, con accanto un campo fotovoltaico. E a poche centinaia di metri c'è anche un dissalatore integrativo che andrà, appunto, a integrare le risorse idriche già prodotte dai due dissalatori esistenti. E, ancora, autobus elettrici immessi in rete. E a breve arriveranno anche scuolabus elettrici, abbiamo poi parcheggi coperti con un sistema fotovoltaico che ci permetterà di risparmiare risorse importanti. Non ultimo, ma importante per il valore, l'implementazione di una buona parte di rete idrica dell'isola, che fino a poco tempo fa non era servita da questa risorsa". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Pantelleria Fabrizio D'Ancona, al termine della due giorni dedicata alla conclusione del percorso del PNRR “Isole Verdi”, il programma dedicato alla transizione energetica e alla sostenibilità delle isole minori italiane.

L'isola ha ospitato l’appuntamento conclusivo dell’iniziativa, diventando il punto di riferimento per un confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future. Al centro dell’incontro ci sono stati gli interventi realizzati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A Pantelleria sono stati realizzati un impianto ibrido eolico-fotovoltaico, un impianto fotovoltaico presso il Mattatoio comunale e una pensilina fotovoltaica nell’area dell’Ospedale. Il progetto ha inoltre previsto l’introduzione di autobus elettrici per la mobilità sull’isola.

Dunque, Pantelleria isola verde? "Ancora no ma si è tracciata una strada, secondo me nel corso di una decina di anni potremmo raggiungere questo importante obiettivo", dice il sindaco. Che sull'evento dice: "Abbiamo pensato di fare a Pantelleria questa due giorni conclusiva, nella qualità di Comune capofila delle isole minori. Una due giorni positiva e molto produttiva, un percorso ulteriore di crescita per le isole minori. Il bilancio è fortemente positivo, di proiezione, abbiamo esplicato con gli altri sindaci, quanto fatto con il Pnrr ma anche le criticità che abbiamo incontrato, soprattutto quello vincolistico, affinché possa essere attenuato e favorire i percorsi amministrativi e burocratici. E' stato fatto un importante tavolo tecnico. C'è stato un giorno di confronto con tutti gli attori che hanno fatto parte integrante della missione, quindi un grande orgoglio per tutta l'isola".

Realizzate una serie di opere che hanno puntato a ridurre l’impatto ambientale e a rendere più sostenibili alcuni servizi essenziali, in un territorio che, per le sue caratteristiche insulari, deve affrontare ogni giorno particolari difficoltà legate all’energia, ai trasporti e alla logistica. La due giorni ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Politecnico di Torino e delle amministrazioni delle isole minori, insieme a tecnici e rappresentanti del mondo della ricerca. Ma anche della Commissione europea con una rappresentante della Missione Ue. "La conclusione di “Isole Verdi” ha rappresentato quindi non soltanto un momento di bilancio, ma anche l’inizio di una nuova sfida: dare continuità agli interventi realizzati e individuare nuove risorse per proseguire il percorso verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile".

Per Pantelleria, il programma ha lasciato infrastrutture e strumenti destinati a rafforzare il percorso di transizione energetica dell’isola.