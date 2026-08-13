Sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco in via Von Platen, in pieno centro. Le loro condizioni sarebbero gravi

Sparatoria a Siracusa, dove due uomini sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco in via Von Platen, in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si trovavano a bordo di un'apecalesse quando sono stati colpiti dai proiettili. Immediatamente soccorsi sono stati condotti in codice rosso all'ospedale Umberto I.

Le loro condizioni sarebbero gravi. Sull'agguato, avvenuto in pieno giorno e in una zona particolarmente trafficata, indaga la Squadra mobile. Ancora da chiarire, infatti, la dinamica.

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la scena. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.