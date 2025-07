Solidarietà, "Forever Open": volontari dagli Usa con Fondazione Francesca Rava per i più fragili

Una giornata intensa fatta di gesti concreti, emozioni condivise e relazioni autentiche quella organizzata a Roma dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia Ets presso la Comunità per minori Il Fiore del Deserto. Un nuovo appuntamento nato dalla collaborazione con la giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte che ha coinvolto la fondazione americana “Italy for Christ” impegnata in italia con “Forever Open”, progetto speciale ideato in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione, presieduto da . Monsignor Rino Fisichella.

L’iniziativa, che si è svolta il 3 luglio, si inserisce nel corposo programma di volontariato aziendale e internazionale promosso dalla Fondazione Rava, che da 25 anni aiuta l'infanzia l'adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. La fondazione Italy For Christ da oltre quarant’anni opera in Italia, collaborando con realtà del territorio, con chiese e istituzioni per progetti di impatto sociale, culturale e comunitario. Protagonisti della giornata di lavoro, un gruppo di volontari americani coordinati dai fondatori di Italy for Christ Guy e Sondra Sottile, guidati dalle tutor della Fondazione Rava e da Claudia Conte, madrina d’eccezione dell'iniziativa. Dopo una introduzione alla mission della Fondazione Francesca Rava e alla realtà ospitante, i volontari si sono rimboccati le maniche per prendersi cura degli spazi esterni della struttura, insieme ad alcuni giovani ospiti. Manutenzione del verde, potature, pulizia e piccoli interventi di riqualificazione: gesti semplici ma tangibili, per restituire bellezza e dignità a un luogo che, ogni giorno, accoglie e sostiene minori in difficoltà.

La collaborazione tra la Fondazione Francesca Rava e la Comunità Il Fiore del Deserto è attiva da anni e si basa su una forte sinergia di intenti. La Comunità, infatti, porta avanti progetti di inclusione rivolti a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di rispondere alle nuove forme di povertà, emarginazione e disagio, attraverso percorsi di inserimento sociale e tutela dei diritti dei minori. Un impegno quotidiano che si intreccia con quello della Fondazione, in un'alleanza strategica a favore dei più fragili. "Da 25 anni la Fondazione Francesca Rava porta il volontariato aziendale laddove c'è più bisogno: nelle case famiglia, negli Istituti penitenziari minorili, nei contesti di disagio in Italia e nei Paesi in cui operiamo con l'organizzazione internazionale Nph, che la Fondazione rappresenta in Italia. Ogni attività e un'opportunità per costruire ponti tra persone e culture. È questo il significato più profondo del volontariato aziendale: esserci, mettersi in ascolto e fare empowerment, in modo da creare un circolo virtuoso di crescita personale, sviluppo professionale e impatto sociale positivo. Grazie di cuore ai volontari che questa mattina hanno dedicato e donato il proprio tempo a servizio di chi ha più bisogno", ha dichiarato la Presidente Mariavittoria Rava. La giornata si è conclusa con un momento di restituzione e la consegna degli attestati di partecipazione.