Sophie Codegoni è stata interrogata oggi per circa 5 ore in Procura a Milano, dopo la scarcerazione dell'ex, l'influencer Alessandro Basciano. La modella, arrivata pochi minuti prima delle ore 11 in procura a Milano, è stata sentita dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa per precisare alcuni aspetti della vicenda.

Basciano è stato arrestato e subito scarcerato dopo che il suo difensore ha depositato alcune chat e la promessa della rinuncia della querela (del dicembre scorso) da parte della modella 23enne. Promessa che la ex concorrente del Grande fratello Vip non ha mantenuto tanto da ribadire più volte di non aver mai ritirato la denuncia contro l’uomo conosciuto nel reality. Uscendo Codegoni non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa.

"La querela? Mai ritirata"

Sophie non indietreggia e conferma insulti e minacce subite dall'ex compagno Alessandro Basciano, denunciato nel dicembre 2023: "La querela non l'ho mai ritirata" dice alla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e al pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo aperto per stalking, "e non ho intenzione di farlo". Per circa cinque ore, al quarto piano del Palazzo di giustizia, la giovane influencer ricostruire il rapporto nato al Grande fratello vip, la crisi iniziata nel 2023 e la decisione, sofferta ma decisa, di denunciarlo.

E' la presenza di quella denuncia che consente, ancora oggi, alla procura milanese di continuare ad approfondire le accuse contro Basciano, arrestato e rilasciato nel giro di neanche 48 ore.

Quell'impegno di ritirare la querela, parte di una scrittura privata dal 26 febbraio scorso per cercare di calmare gli animi sul fronte della gestione della bambina che hanno in comune, è rimasta carta straccia ma è stato l'elemento - insieme ad alcune chat - a determinare la scarcerazione decisa dalla gip Anna Magelli che non ha ritenuto opportuna nessuna limitazione per il deejay. Codegoni, che sarà riascoltata (probabilmente) la prossima settimana, si è detta subito disponibile a produrre altre chat e ha parlato anche di "telefonate di minacce".