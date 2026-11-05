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25 aprile, spari a Parco Schuster: 22enne condannato a 4 mesi

Eitan Bondì è stato giudicato con un processo con rito abbreviato

Aula di tribunale - Ipa/Fotogramma
Aula di tribunale - Ipa/Fotogramma
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05 novembre 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il gup di Roma ha condannato, dopo il processo con rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, Eitan Bondì, il ragazzo di 22 anni che al termine del corteo per il 25 aprile ha sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell’Anpi. Al giovane, che subito dopo i fatti era stato arrestato per duplice tentato omicidio, accusa poi derubricata dal gip, venivano contestate le tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione e il porto abusivo di armi.

Accuse riqualificate oggi dal gup in percosse mentre è stato assolto dal porto abusivo. Per il ventiduenne, presente in aula, la procura aveva sollecitato invece una condanna a due anni. Nel procedimento è parte civile anche l’Anpi.

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