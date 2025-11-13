circle x black
Spiava Alex Britti in casa, condannata l’ex compagna

Disposto anche un risarcimento di seimila euro

Alex Britti - Ipa
Alex Britti - Ipa
13 novembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
Il tribunale di Roma ha condannato a 6 mesi l’ex compagna di Alex Britti, accusata di interferenze illecite nella vita privata per aver spiato il cantautore in casa. La donna, secondo l’accusa, nel maggio 2022 “tramite apparecchio di videoregistrazione, dotato di scheda di memoria e collegamento internet per essere controllato da remoto, illecitamente si procurava notizie e immagini attinenti alla vita privata di Britti” all'interno della casa dell’artista.

Il giudice con la sentenza nel procedimento che vede Alex Britti parte civile, rappresentato dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Alessia Casinelli, ha disposto anche un risarcimento di seimila euro.

