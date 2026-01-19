circle x black
Cerca nel sito
 

Carta d'identità elettronica al posto dello Spid, come fare

Come utilizzarla e come recuperare codici Pin e Puk

Carta d'identità elettronica
Carta d'identità elettronica
19 gennaio 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lo Spid a pagamento sta spingendo molti a usare la Carta d'Identità elettronica (Cie),obbligatoria in Italia a partire dal prossimo agosto, per l'autenticazione digitale e sul web.

Come utilizzare la Carta d'Identità Elettronica al posto dello Spid

Per attivare e utilizzare la Carta d'identità elettronica al posto dello Spid, così da accedere, ad esempio, alla propria pagina dell'Agenzia delle Entrate o a quella dell'Inps, servono codice Pin e codice Puk, a seconda delle modalità d'accesso previste. In fase di autenticazione sarà richiesto anche il numero di serie sulla carta, facile da reperire perché scritto sulla carta stessa.

Discorso diverso invece per Pin e Puk, che spesso vengono dimenticati o smarriti. Come recuperarli lo spiega il ministero dell'Interno, nella sezione dedicata alla Carta d'identità elettronica, dove si spiega che il Pin serve per accedere ai servizi online, mentre il Puk è necessario per sbloccare il Pin nel caso in cui risulti bloccato o ci sia bisogno di crearne uno nuovo.

Come recuperare Pin

Non essendo scritti sulla carta, né Pin né Puk, possono essere difficili da reperire. Entrambi i codici da otto cifre vengono consegnati all'utente insieme alla Cie, venendo divisi a metà e non dati tutti insieme (prime quattro cifre al momento della richiesta, le altre quattro direttamente a casa alla consegna della carta).

In caso di smarrimento del Pin, è facile recuperarlo se hai il codice Puk, che svolge come detto proprio questa funzione. Si può andare sull'apposita app CieID e alla sezione 'Sblocca carta', dove si potrà reimpostare, se necessario, il Pin.

Come recuperare Puk

Nel caso invece non si abbia il Puk è possibile recuperarlo andando sempre su CieID dove c'è un'apposita sezione 'Recupero Puk", che funziona avvicinando la Carta allo smartphone e inserendo il numero di serie. A questo punto sarà necessario inserire i dati forniti al Comune in fase di erogazione. Dopodiché passeranno 48 ore e si riceverà, tramite Sms o mail, un link che permetterà di ultimare la procedura e recuperare il Puk.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carta d'identità elettronica Spid autenticazione digitale
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza