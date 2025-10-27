circle x black
Sport, Berruto: "Abbiamo problema di accesso alla pratica sportiva"

27 ottobre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
"In Italia abbiamo ancora il problema dell'accesso alla pratica sportiva per motivi economici. Per questo tanti bambini non iniziano il percorso. L'attività gratuita e accessibile è una ricchezza per il Paese". Queste le parole di Mauro Berruto, deputato della Repubblica ed ex ct della Nazionale italiana maschile di pallavolo, intervenuto all'inaugurazione dei Campi sportivi "Roberta Guaineri", progetto dedicato alla memoria dell'ex Assessora allo Sport del Comune di Milano e realizzato da YouSport con il supporto di Entain.

