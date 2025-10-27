Sport: Bianchedi (Coni), 'tutti abbiamo bisogno di attività fisica'

"Lavorando insieme si ottengono risultati duraturi. L'inaugurazione dei Campi Roberta Gauineri è un esempio meraviglioso. Coinvolgere istituzioni, privati e scuole si possono donare progetti sportivi ai giovani e ai non giovani perché tutti abbiamo bisogno dell'attività fisica". Così Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del Coni, in occasione dell'inaugurazione dei Campi sportivi "Roberta Guaineri", progetto dedicato alla memoria dell'ex Assessora allo Sport del Comune di Milano e realizzato da YouSport con il supporto di Entain.