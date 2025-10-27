circle x black
Cerca nel sito
 

Sport: Guinci (Entain), 'Campi Roberta Guaineri progetto efficace'

27 ottobre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto per la realizzazione dei Campi Roberta Guaineri è stato efficace ed è un modello replicabile. Le collaborazioni tra pubblico e privato rendono possibile la realizzazione di progetti come questo in tutti i contesti.". Così Giuliano Guinci, public affairs, sustainability & retail operations director di Entain in Italia, durante l'inaugurazione dei Campi sportivi "Roberta Guaineri", progetto dedicato alla memoria dell'ex Assessora allo Sport del Comune di Milano. Con la sua visione dello sport come motore di inclusione e dialogo, Entain ha supportato YouSport in questa importante opera di riqualificazione di un campo da calcio a 5 e di un campo polivalente, insieme alla creazione di percorsi accessibili per le persone con disabilità, per favorire una fruizione davvero inclusiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza