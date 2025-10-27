Sport: Guinci (Entain), 'Campi Roberta Guaineri progetto efficace'

"Il progetto per la realizzazione dei Campi Roberta Guaineri è stato efficace ed è un modello replicabile. Le collaborazioni tra pubblico e privato rendono possibile la realizzazione di progetti come questo in tutti i contesti.". Così Giuliano Guinci, public affairs, sustainability & retail operations director di Entain in Italia, durante l'inaugurazione dei Campi sportivi "Roberta Guaineri", progetto dedicato alla memoria dell'ex Assessora allo Sport del Comune di Milano. Con la sua visione dello sport come motore di inclusione e dialogo, Entain ha supportato YouSport in questa importante opera di riqualificazione di un campo da calcio a 5 e di un campo polivalente, insieme alla creazione di percorsi accessibili per le persone con disabilità, per favorire una fruizione davvero inclusiva.