Stava aiutando un amico a spostare la lavatrice in casa, quando l'elettrodomestico gli è piombato addosso, schiacciandolo e ferendolo gravemente. E' morto così, nei giorni scorsi, un uomo di 66 anni di Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila. La vittima, Pierfrancesco Cimini, è deceduto qualche giorno dopo il ricovero in ospedale.

L'uomo è rimasto gravemente ferito nell'incidente domestico: è stato portato con urgenza in ospedale a L'Aquila per le lesioni riportate. Ma non ce l'ha fatta. La Procura, con il pm Ugo Timpano, sull'accaduto ha aperto un fascicolo e disposto indagini di cui si occupano i carabinieri. La salma dell'uomo è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che si sono tenuti sabato scorso.