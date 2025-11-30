Domenica di sole, in prevalenza, sull'Italia ma da lunedì 1 dicembre arriva la pioggia in un contesto più autunnale dopo giornate tipicamente invernali. Dalla prossima settimana infatti è prevista una svolta a livello emisferico che avrà delle conseguenze dirette anche sul nostro Paese. Una vasta area di bassa pressione, presente a nord del Vecchio Continente, si estenderà verso sud, dall’Islanda fino al Mediterraneo, formando un vero e proprio “canale perturbato” diretto verso l’Italia.

Lungo questo flusso si muoveranno continui fronti, perturbazioni e impulsi di aria polare, che viaggeranno rapidamente lungo lo stesso percorso. Il risultato sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da domani, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre, fino al Ponte dell’Immacolata.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 30 novembre - Al Nord: pioviggine isolata in Liguria, nuvoloso altrove. Al Centro: via via più nuvoloso, ma asciutto. Al Sud: in prevalenza stabile e soleggiato.

Domani, lunedì 1 dicembre - Al Nord: molto nuvoloso, piogge sparse. Al Centro: variabile, rovesci su Toscana e Lazio. Al Sud: nubi sparse e schiarite.

Martedì 2 dicembre - Al Nord: molto nuvoloso. Al Centro: piogge su Lazio e Molise. Al Sud: piogge sparse in Campania e in Puglia.

Tendenza: piogge irregolari al Sud, localmente intense.