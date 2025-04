Ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto

Ergastolo per Claudio Campiti con tre anni di isolamento diurno. La sentenza di oggi, mercoledì 16 aprile, dei giudici della Prima Corte di Assise per la strage di Fidene dell'11 dicembre del 2022. Sparò durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto e uccise quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Alla lettura della sentenza nell'aula bunker di Rebibbia erano presenti i sopravvissuti alla strage e i parenti delle vittime. L'accusa per Campiti, nell'inchiesta dei pm Giovanni Musarò e Alessandro Lia con i carabinieri del Nucleo investigativo, era di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, di tentato omicidio di altre cinque persone, sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.

Condannato anche l'allora presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma a tre mesi con pena sospesa per omessa custodia dell'arma, mentre è stato assolto il dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto.