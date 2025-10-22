Stromboli, 'poca pioggia e Ginostra è invasa dal fango'

"Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia, neanche molto intensa, per riportare la minuscola frazione di Ginostra ai disagi vissuti lo scorso inverno. Fango e detriti alluvionali hanno invaso alcune stradine per poi riversarsi violentemente in mare". E' la denuncia di Gianluco Giuffrè, abitante di Ginostra, piccola grazione dell'isola di Stromboli, alle Eolie. "Risultano parzialmente impraticabili tratti della via San Vincenzo e della stradina che conduce all’approdo. Inoltre, lo storico scalo del Pertuso si ritrova nuovamente ostruito dal fango. Ad esondare il Torrente Mastro Giovanni e i torrenti Serro Lazzaro e Mancuso", aggiunge.