Sud: Consiglio (Fondazione con il Sud), 'contro lo spopolamento dobbiamo collaborare tutti'

"Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, vincere la sfida della demografia, e possiamo farlo insieme". Il presidente della Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio, legge la presenza del Capo dello Stato, Mattarella, al ventennale della Fondazione come un segnale di attenzione verso la lotta allo spopolamento, che considera un tema nazionale. Chiede che privato sociale, fondazioni, pubblico, imprese e università collaborino. Per i giovani indica retribuzioni eque, prospettive di carriera e la capacità di accogliere anche chi arriva. Su Napoli il suo messaggio è "fare le cose con i giovani, non per i giovani".