Sud: Fauzia (Patto per Restare), 'al Sud solo l'1% delle risorse filantropiche'

"Sicilia e Campania hanno bisogno di essere guardate: la bellezza c'è, il talento c'è". Claudia Fauzia, presidente di Zagara e membro del Patto per Restare, rappresenta oltre 60 organizzazioni siciliane che difendono il diritto alla restanza: lavoro dignitoso, trasporti, asili nido, sanità pubblica. Racconta la proposta di legge "Disoccupazione zero", presentata all'Assemblea regionale siciliana, e chiede alle istituzioni e alle fondazioni bancarie un tavolo nazionale per colmare il divario: il 99% delle erogazioni filantropiche va al Centro-Nord.