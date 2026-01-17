circle x black
Superenalotto, la combinazione vincente di oggi sabato 17 gennaio

Il Jackpot stimato per il prossimo concorso supera i 108 milioni

Schedine del Superenalotto - Fotogramma
Schedine del Superenalotto - Fotogramma
17 gennaio 2026 | 22.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 né 5+ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 17 gennaio. Ecco la combinazione vincente: 3, 7, 41, 56, 65, 83, Numero jolly 79, SuperStar 82. Il Jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 ammonta a 108.200.000 euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione vincente: 3, 7, 41, 56, 65, 83, Numero jolly 79, SuperStar 82.

