SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente oggi 6 settembre

Nessun 6 né 5+1, in quattro hanno invece centrato il '5'

Superenalotto - Fotogramma
Superenalotto - Fotogramma
06 settembre 2025 | 21.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 né 5+1 nel concorso del Superenalotto di oggi, sabato 6 settembre 2025. In quattro hanno invece centrato il '5' vincendo rispettivamente 45.658 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 48,7 milioni di euro.

Quanto costa giocare una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Questa la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi: 59, 73, 75, 76, 78, 88. Numero Jolly: 57; Super Star: 5.

