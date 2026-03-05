circle x black
Cerca nel sito
 

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 marzo

Nessun '6' né '5+1'

Schedine del SuperEnalotto (Fotogramma)
Schedine del SuperEnalotto (Fotogramma)
05 marzo 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del SuperEnalotto. Centrati, invece, sei '5'. che vincono 30.632,55 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 130.3 milioni di euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

I punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come si verifica la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del SuperEnalotto: 7, 23, 39, 62, 63, 78. Numero jolly: 22. Numero SuperStar: 35.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Superenalotto jackpot
Vedi anche
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza