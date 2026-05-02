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Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio

Nessun '6', né '5+1', jackpot sale a 158,7 milioni di euro

Superenalotto - (Fotogramma/Ipa)
Superenalotto - (Fotogramma/Ipa)
02 maggio 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Nove '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 24.920,95 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 158.700.000 euro.

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Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come faccio a sapere se ho vinto?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente del concorso di oggi è 7, 58, 60, 79, 84, 86 numero Jolly 2 e numero Superstar 19.

Riproduzione riservata
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Superenalotto superenalotto combinazione vincente oggi superenalotto numeri vincenti oggi superenalotto sabato 2 maggio
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