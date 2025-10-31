Tamponamento e auto rovesciata ad Ascoli Piceno, uomo soccorso in eliambulanza

Poco prima delle 9 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Ascoli Piceno è intervenuta sul raccordo autostradale 11 tra le uscite di Castel di Lama e Maltignano per un tamponamento tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Ne danno conferma la polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il conducente dall'auto ribaltata dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzarlo. L'uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette (Ancona).