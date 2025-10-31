circle x black
Cerca nel sito
 

Tamponamento e auto rovesciata ad Ascoli Piceno, uomo soccorso in eliambulanza

I pompieri hanno estratto il conducente dall'auto ribaltata dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzarlo

Tamponamento e auto rovesciata ad Ascoli Piceno, uomo soccorso in eliambulanza
31 ottobre 2025 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Poco prima delle 9 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Ascoli Piceno è intervenuta sul raccordo autostradale 11 tra le uscite di Castel di Lama e Maltignano per un tamponamento tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Ne danno conferma la polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il conducente dall'auto ribaltata dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzarlo. L'uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette (Ancona).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tamponamento autostrada eliambulanza
Vedi anche
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza