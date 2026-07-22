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Telefono blu compie 10 anni, dal 2016 aiutate 2mila famiglie

Il servizio a supporto delle famiglie di persone con autismo è finanziato da Fia e gestito da Angsa

Telefono blu compie 10 anni, dal 2016 aiutate 2mila famiglie
22 luglio 2026 | 12.49
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Compie 10 anni Telefono Blu, il servizio dedicato a supporto di genitori e familiari di persone con disturbi dello spettro autistico (numero 800 03 18 19). Un traguardo importante per una voce che da luglio 2016, data dell'attivazione, ha fornito assistenza a circa 2000 famiglie. Il progetto, frutto della collaborazione tra Fondazione italiana per l’Autismo e Angsa, Associazione nazionale genitori perSone con Autismo, è una bussola utilizzata dalle famiglie nei momenti di difficoltà, per orientarsi nel meandri e nella burocrazia, dei servizi di assistenza e sanitari delle regioni.

Si tratta del primo progetto finanziato dalla Fia, la Fondazione Italiana Autismo presieduta dall’onorevole Davide Faraone, e diventato poi strutturale poiché la Fondazione ha deciso di sostenere l’iniziativa in maniera continuativa. La gestione è affidata all'Angsa che grazie a una rete di associazioni in tutte le regioni può consigliare sulle realtà che operano nei diversi territori. Il servizio, gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, e oltre al numero verde 800 03 18 19 dispone anche di un indirizzo email telefonoblu@angsa.it. Rispondono persone qualificate individuate dell’Associazione esperte di comunicazione sull’autismo , in grado di dare indicazioni utili e scientificamente corrette e sostegno solidale prima e dopo la diagnosi di autismi.

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autismo telefono blu famiglie assistenza servizi burocrazia
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