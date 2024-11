La donna, 51 anni, extracomunitaria, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale

Una donna di 51 anni, extracomunitaria, è stata accoltellata a Teramo. E' accaduto oggi, intorno alle 12.30, in via Marco Pannella, nei pressi dell'ufficio postale. La vittima, colpita da un fendente all'addome, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale.

I medici dell'ospedale di Teramo l'hanno operata per estrarre una parte della lama rimasta nel corpo della vittima. Sembrerebbe che non siano stati raggiunti organi vitali. Indagano i carabinieri.