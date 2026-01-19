circle x black
Cerca nel sito
 

Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all'alba

La prima forte scossa di magnitudo 4 nel primo pomeriggio di domenica, poi un'altra decina fino a questa mattina

Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all'alba
19 gennaio 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverse leggere scosse di terremoto sono state avvertite oggi lunedì 19 gennaio all'alba nel Messinese. Alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 (la più forte) a 4 km da Militello Rosmarino e a una profondità di 8.8 km, mentre alle 5.47 ne è stata avvertita un'altra di magnitudo di 2.7 nei pressi di Alcara Li Fusi.

La terra aveva tremato già domenica: una scossa di magnitudo 4 era stata registrata alla 14:54 a 2 km a sud di Militello Rosmarino. Dopo un'altra serie, una decina, si sono seguite nella notte fino all'alba.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
messina oggi terremoto messina terremoto messinese terremoto oggi messina
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza