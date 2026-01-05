circle x black
Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata

Il sisma, con epicentro a due km da Sant'Angelo in Pontano, è avvenuto a una profondità di 23,6 km

Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata
05 gennaio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata 3:31 nelle Marche. Il terremoto, con epicentro a due km da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è avvenuto a una profondità di 23,6 km. Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo, alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3.

terremoto magnitudo Marche terremoto oggi terremoto marche terremoto macerata oggi terremoto Sant'Angelo in Pontano
