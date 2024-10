"Il livello di allerta terrorismo in Italia è di livello due, che è quello prima di un attacco, quindi l'attenzione è altissima". Lo ha detto il nuovo questore di Roma, Roberto Massucci, dopo la cerimonia di insediamento a San Vitale. "Se è vero che abbiamo fatto un Giubileo straordinario ai tempi dell'Isis, i tempi che stiamo vivendo adesso non sono tanto più sereni", ha aggiunto.

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post ha confermato che "l'allerta per rischio terrorismo c'è attorno a tutte le sinagoghe in Italia e nei luoghi di cultura israeliani, quindi su tutti gli obiettivi che potrebbero essere colpiti con attacchi antisemiti nel nostro Paese, ma avevamo già alzato il livello di sicurezza dopo l'attacco del 7 ottobre dell'anno scorso". "Il ministero dell'Interno con la nostra intelligence ha fatto tutto ciò che potevano con l'attività di prevenzione che è fondamentale ma cerchiamo di tutelare anche tutti i nostri concittadini di religione ebraica".

Il Governo sta pensando di aumentare i voli per rimpatriare gli italiani che vogliono lasciare il Libano. "Sono già una decina di giorni che diciamo agli italiani di partire dal Libano, sono 2-300 persone presenti per lavoro e altri 2-3mila residenti in Libano, stiamo studiando un modo per incrementare il numero dei voli e abbiamo anche fatto un accordo con il ministro tunisino per aiutare anche gli sciiti tunisini che vogliono lasciare il Libano", ha aggiunto Tajani.