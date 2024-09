"Terrorista è Israele", blitz Collettivi al Colosseo a sostegno palestinesi arrestati

Blitz dei Collettivi vicino al Colosseo in solidarietà ai palestinesi arrestati lo scorso marzo a l'Aquila con l'accusa di terrorismo. Un gruppetto di antagonisti con bandiere palestinesi al seguito ha srotolato uno striscione con scritto: "Free Mansour, free Anan subito - Terrorista è Israele, Italia complice' firmato Cambiare Rotta e Osa. Proprio ieri, sul profilo Fb di Cambiare Rotta, era comparso un post dove si sottolineava che Mansour è stato "trasferito in un Cpr dopo la scarcerazione" e che "Anan rimane in carcere come forma di misura preventiva durante tutto il processo".