Terzo settore, in Senato confronto su rappresentanza 'oltre appartenenze per rafforzare coesione sociale'

Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale del Paese saranno al centro del convegno 'Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della coesione sociale', in programma martedì 10 marzo dalle ore 15.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo FdI al Senato. L’incontro riunirà alcune tra le principali organizzazioni del mondo associativo italiano per avviare una riflessione sul ruolo pubblico del Terzo Settore in una fase segnata da profonde trasformazioni sociali ed economiche. Tra i primi enti aderenti all’iniziativa figurano Fictus, Asi, Opes insieme ad altre importanti realtà dell’associazionismo e del volontariato nazionale.

Al centro del confronto vi sarà la necessità di rafforzare il Terzo Settore come soggetto autonomo, pluralista e capace di rappresentare in modo autentico le istanze delle comunità e dei territori. In un contesto in cui il sistema del welfare affronta nuove sfide e crescenti fragilità sociali, le organizzazioni della società civile sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più decisivo nel promuovere solidarietà, partecipazione e coesione sociale. Il dibattito affronterà anche alcune delle criticità che oggi attraversano il settore, dalla crescente burocratizzazione alla frammentazione della rappresentanza, fino al rapporto con le politiche pubbliche e con le istituzioni. In questo quadro, una parte importante della discussione sarà dedicata al rilancio della rappresentanza del Terzo settore come spazio di confronto democratico e luogo di sintesi capace di superare logiche di appartenenza e schieramenti precostituiti, restituendo al sistema associativo una rappresentanza più autorevole e condivisa. Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la proposta di istituire un Osservatorio permanente sul Terzo Settore, realizzato in collaborazione con il mondo universitario, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del settore, analizzarne criticità e potenzialità e rafforzarne la capacità di dialogo con istituzioni e comunità.

Ad aprire i lavori saranno il senatore Lucio Malan e la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore Maria Teresa Bellucci. Interverranno inoltre rappresentanti di alcune tra le principali organizzazioni nazionali del mondo associativo e del volontariato, tra cui Antonino Viti (Acsi), Rosario Valastro (Croce rossa italiana), Bruno Molea (Fictus – Federazione degli enti culturali, turistici e sportivi), Domenico Giani (Confederazione nazionale delle Misericordie), Claudio Barbaro (Asi), Francesco Piemonte (Modavi), Simone Forte (Ciaolab), Emanuele Buffolano (Modavi Protezione Civile), Juri Morico (Opes), Antonino La Spina (Unpli), Pina Esposito (Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), Oscar Bianchi (Avis), Antonio Affinita (Moige). Al termine degli interventi è previsto un dibattito aperto con gli ospiti e con i giornalisti accreditati.