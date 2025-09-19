"Testimoni di Pace", dal 21 settembre un podcast dedicato alle vittime civili dei conflitti

E' stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso la sede RAI di Via Asiago a Roma, un podcast dal titolo "Testimoni di Pace". Un progetto di 10 puntate scritto da Metis Di Meo, Nicolas Marzolino e Roberto Serio, nato in occasione della celebrazione degli ottant'anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. Un lavoro di ricerca che raccoglie e custodisce le voci delle vittime civili di guerre e conflitti armati, offrendo un racconto intenso e necessario. Il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound è un vero e proprio viaggio tra pezzi di storia che accompagneranno l'ascoltatore tra dolore, memoria e speranza.