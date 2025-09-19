"La politica è sacrificio e servizio, non serve una stella sul petto per fare politica. Qui c'è una comunità di uomini e donne che si sacrificano e lo fanno gratis". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, raccogliendo una standing ovation della platea di Gioventù nazionale durante l'evento 'Fenix' al laghetto dell'Eur.

"Vogliamo essere il simbolo di ciò che il potere non piò cambiare. Abbiamo l'ambizione di restare quelli che eravamo 30 anni fa", ha proseguito la sorella della presidente del Consiglio.