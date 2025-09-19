circle x black
Cerca nel sito
 

Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video

19 settembre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La politica è sacrificio e servizio, non serve una stella sul petto per fare politica. Qui c'è una comunità di uomini e donne che si sacrificano e lo fanno gratis". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, raccogliendo una standing ovation della platea di Gioventù nazionale durante l'evento 'Fenix' al laghetto dell'Eur.

"Vogliamo essere il simbolo di ciò che il potere non piò cambiare. Abbiamo l'ambizione di restare quelli che eravamo 30 anni fa", ha proseguito la sorella della presidente del Consiglio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arianna meloni arianna meloni fedex arianna meloni standing ovation arianna meloni fedx intervento
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza