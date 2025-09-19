circle x black
Francesca Manzini nei panni Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video

19 settembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un addio in un minuto: Francesca Manzini, attrice, doppiatrice e imitatrice romana, ha pubblicato un video in cui veste i panni di Monica Bellucci per annunciare, con tono solenne e malinconico, la fine della relazione con Tim Burton. Un'imitazione che gioca sull'eleganza e sui "respiri sensuali" della diva italiana, caricandone le inflessioni della voce e la gestualità, con "Tim" che diventa "Cim", scritto sulla guancia con una croce per indicare il trapasso di questo amore durato due anni. "E adesso io andrò a ritirarmi al mare, farò di nuovo amicizia col sole".

La storia d'amore Bellucci–Burton

La relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton aveva fatto il giro del mondo quando, nel 2023, l'attrice italiana e il regista americano si erano mostrati insieme al Festival di Cannes. Una coppia inattesa e affascinante: lei, icona del cinema europeo e simbolo di fascino mediterraneo; lui, il visionario creatore di film come 'Edward mani di forbice' e 'Big Fish'. Insieme, hanno lavorato al sequel di 'Beetlejuice', che ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari nel mondo.

Chi è Francesca Manzini

Classe 1990, romana, Francesca Manzini è tra le voci comiche più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Diventata nota al grande pubblico grazie a 'Tale e Quale Show' e alle sue imitazioni di personaggi come Mara Venier, Ilary Blasi e Maria De Filippi, ha poi consolidato la sua carriera tra radio, televisione e cinema.

