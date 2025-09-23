circle x black
Tobias Tappeiner, tennista morto per incidente contromano in A22: indagati due carabinieri

Nuove evoluzioni nell'indagine sull'incidente dello scorso 15 giugno

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Bolzano in relazione all'incidente avvenuto il 15 giugno scorso sulla A22 in cui morì il tennista Tobias Tappeiner - noto per essere stato in passato un 'rivale' di Jannik Sinner - e diverse persone rimasero gravemente ferite.

Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud, è emersa la presenza di un’autovettura dei Carabinieri con colori d’istituto sul lato destro in uscita dal casello. Accertamenti sono in corso per verificare dove si trovava l’equipaggio dell’autovettura al momento dell’arrivo del Tappeiner e dell’ingresso dello stesso in autostrada.

L'indagine è mirata ad approfondire se i due operatori delle forze dell'ordine fossero in condizione di rendersi conto dell’ingresso contromano di Tappeiner e di fermarlo. L'ipotesi di reato è lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio colposo in relazione all’obbligo di evitare l’evento.

