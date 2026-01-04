circle x black
Torino, 50enne trovata senza vita: ipotesi monossido di carbonio

La donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un braciere accesso e sarebbe deceduta per le inalazioni

Carabinieri - Fotogramma
04 gennaio 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
Potrebbe essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni ritrovata oggi priva di vita alla periferia nord di Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un braciere acceso e sarebbe morta nel sonno a seguito delle inalazioni di monossido. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

