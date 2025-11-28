Torino, irruzione nella redazione de La Stampa: Piantedosi chiama Malaguti per solidarietà

A quanto si apprende da fonti qualificate il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiamato il direttore de La Stampa Andrea Malaguti per esprimergli la propria solidarietà e sottolineando il proprio rammarico e disappunto dopo che un gruppo di circa 50 antagonisti – al termine di una manifestazione preavvisata – oggi ha fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese apportando alcuni danni alla struttura. L’azione è ritenuta “gravissima e del tutto inaccettabile” dal titolare del Viminale e per questo è stata avviata “una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti”. Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell'area antagonista torinese.