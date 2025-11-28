circle x black
Cerca nel sito
 

Torino, irruzione nella redazione de La Stampa: Piantedosi chiama Malaguti per solidarietà

‘azione gravissima avviata verifica su responsabilità’

28 novembre 2025 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto si apprende da fonti qualificate il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiamato il direttore de La Stampa Andrea Malaguti per esprimergli la propria solidarietà e sottolineando il proprio rammarico e disappunto dopo che un gruppo di circa 50 antagonisti – al termine di una manifestazione preavvisata – oggi ha fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese apportando alcuni danni alla struttura. L’azione è ritenuta “gravissima e del tutto inaccettabile” dal titolare del Viminale e per questo è stata avviata “una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti”. Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell'area antagonista torinese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
irruzione manifestazione danneggiamento
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza