Torna Eternal City Motorcycle Show, a settembre alla Nuvola

Torna Eternal City Motorcycle Show, l’evento della Capitale per gli amanti della motocicletta che da anni è punto di riferimento per gli appassionati del centro-sud Italia. L'esposizione, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre, avrà però una nuova ubicazione, il Roma Convention Center “La Nuvola”.

"Questa prestigiosa location - si legge in una nota - è stata scelta per proiettare Eternal City verso nuovi scenari, grazie anche ad una nuova superlativa veste. Questa soluzione permetterà di accogliere le numerose richieste di aziende interessate ad esporre e di garantire i più moderni standard in termini di servizi. Sarà un’esperienza senza eguali per i visitatori in una location unica e di altissimo pregio. Una grande opportunità per sponsor, aziende, artigiani ed artisti che esporranno al suo interno. Il Roma Convention Center si trova a pochi passi dal Palazzo dei Congressi, dove si è tenuta la manifestazione nelle ultime due edizioni. Perfettamente collegato con il centro città e facilmente raggiungibile dall’aeroporto e dalla stazione dei treni, anche grazie al servizio taxi e ai mezzi pubblici (a sole 5 fermate di metro dal centro)".

Quanto alla manifestazione, è confermato il format dei demo ride di tutte le principali case motociclistiche con gli ultimi modelli in prova per il pubblico. Saranno presenti Aprilia, BMW Motorrad, BSA Motorcycles, Ducati, Harley- Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha. Sarà ancora più valorizzata la presenza dei migliori preparatori d’Italia, con ospiti internazionali provenienti da tutto il mondo.