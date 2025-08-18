Torna il festival MARetica, premiata Mediterranea Saving Humans

Torna, dal 12 al 14 settembre, il festival MARetica, la manifestazione ideata dallo scrittore Alessandro Baricco che porta a Procida tre giornate di cultura e sport dedicate al mare. Dopo sette stagioni che hanno assegnato altrettanti premi alla 'narrazione' del mare, MARetica rinnova il suo format e amplia i propri orizzonti, rifocalizzandosi sul tema che l’ha animata sin dalla sua prima edizione nel 2018: “ripensare l'umanità a partire dal mare”.

Da quest’anno il Premio MARetica sarà assegnato ad un individuo, collettivo, istituzione o associazione che si sia distinta/o nel mettere a fuoco la portata etico-politica delle attività culturali, economiche, e sociali legate ogni dove all’elemento mare, senza restrizione di campo. Interpretando alla perfezione il nuovo mandato, la giuria che vede tra i suoi componenti – insieme ad Alessandro Baricco - Claudio Fogu, Domenico Scotto D’Abusco e Gianni Scotto di Carlo, le scrittrici Elisabetta Montaldo e Valeria Parrella, la giornalista Concita De Gregorio, l’attore Luca Marinelli e il montatore Giogiò Franchini, ha assegnato il Premio MARetica 2025 a 'Mediterranea Saving Humans', l’unica organizzazione (italiana) ad avere una nave battente bandiera italiana (la Mare Jonio) che opera nel Mare Aliorum - il nuovo Mediterraneo degli altri -per soccorrere i tanti che nel tentativo di fuggire da guerre, siccità, e disperazione nei loro paesi d’origine vengono a contatto con il nostro mare attraverso il naufragio, e il rischio di morte. Ritirerà il premio, nella serata di sabato 13 settembre, la presidentessa di Mediterranea, Laura Marmorale.

Nella stessa serata sarà anche premiata la miglior recensione de 'Le cosmicomiche' di Italo Calvino, scritta o filmata delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado 'Antonio Capraro' di Procida. Con il riferimento a quest’opera di Calvino, MARetica rappresenta il proprio interesse a estendere i confini fisici del mare al campo dell’immaginario per riproporre un modello di navigazione che comprenda anche l’ignoto, e non si esaurisca nel modello digitale che ci fornisce quella su internet con il suo surfing ossessivo. In programma, sempre sabato 13 settembre, la Duotone clinic di Wind Foil, e un concerto del Moncalieri Jazz Festival con il Coro di San Leonardo.

Molto intenso anche il programma di venerdì 12 settembre, con l’opening della mostra 'Lofoten. Sulla rotta dello stoccafisso' del fotografo Natalino Russo e la proiezione, in anteprima, del documentario '33 Isole', che documenta il viaggio su una piccola barca a vela di Lucio Bellomo attraverso l’identità delle isole minori italiane. Un’identità da proteggere, tutelare e divulgare, in pieno stile MARetica. Sempre venerdì, è in programma un convegno organizzato da Università di Napoli L’Orientale e AssIDMer (Associazione internazionale di diritto del mare): esperti discuteranno questioni legate all’attuale legislazione mondiale sulla pesca e altre questioni di attualità del diritto del mare, non solo relative al Mediterraneo. A conclusione del convegno, è previsto un confronto tra i relatori e i pescatori di Procida, un dialogo costruttivo tra portatori di saperi differenti che mirano a un obiettivo comune, la sostenibilità dei mestieri del mare nel terzo millennio. Al termine della serata, si esibiranno gli Psichè.

La manifestazione terminerà domenica 14 settembre con la storica traversata in Sup dal porto romano di Miseno all’approdo Miceneo di Vivara: un viaggio immaginifico dall’alto valore simbolico, che sottolinea l’intreccio tra storia e ambiente, e che è organizzato in collaborazione con la Riserva Naturale dello Stato di Vivara, l’area marina protetta Regno di Nettuno e la Lega Navale Italiana.

Una intensa anteprima, con Maretica Preview, è in programma per mercoledì 27 agosto, con la proiezione di 'Paternal Leave', il primo lungometraggio diretto da Alissa Jung, al Procida Hall (la regista dialogherà con la scrittrice Valeria Parrella, il film segue il viaggio di una quindicenne per incontrare per la prima volta il padre biologico) e per giovedì 28 agosto, con la presentazione del libro 'L'immaginario mediterraneo nella storia d'Italia', scritto per Pacini Editore da Claudio Fogu, che dialogherà con Luigi Mascilli Migliorini (ore 19, SeaBar, Procida). MARetica è un progetto sostenuto dal Comune di Procida e dalla Regione Campania, incluso nel cartellone degli eventi metropolitani.