Tornano le 'Lectio Petri', la scrittrice Silvia Avallone riflette sulla conversione

Le 'Lectio Petri' della Fondazione 'Cortile dei Gentili' e della Fondazione 'Fratelli Tutti' riprendono martedì 22 ottobre nella Basilica di San Pietro alle 19. Si sono iscritte a partecipare al primo appuntamento già 650 persone che occuperanno lo spazio alle spalle dell’Altare della cattedra. Sarà la scrittrice Silvia Avallone a riflettere sugli atti degli Apostoli che raccontano la conversione sulla Via di Damasco. Avallone verrà preceduta dalla riflessione spirituale del Cardinale Mauro Gambetti, presidente della Fondazione 'Fratelli Tutti' e Arciprete della Basilica di San Pietro e dalla lectio del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente e fondatore del 'Cortile dei Gentili'.

Avallone ha vinto il Premio Campiello con la sua opera prima 'Acciaio' e pochi mesi fa il Premio Viareggio-Répaci con 'Cuore nero', romanzo della speranza giovanile dopo l’esperienza in carcere. Nell’anno del Giubileo gli approfondimenti sulla lezione di Paolo saranno quattro. Dopo la data di martedì, la testimonianza verrà affidata a Massimo Gramellini, giornalista e scrittore, per una delle lettere ai Corinzi, alla pianista e direttrice di orchestra, Speranza Scappucci, per il rapporto con Pietro e infine al filosofo Umberto Galimberti per il capolavoro teologico di Paolo, la lettera ai Romani.

Il Cortile dei Gentili è una struttura del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, fondata dal Cardinal Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti. Attraverso eventi, incontri, dibattiti, ricerche e occasioni di condivisione, il Cortile dei Gentili si è affermato come luogo di incontro tra personalità di spicco delle culture laiche e cattoliche, sui temi e le sfide che interessano la società contemporanea - come l'etica, la legalità, la scienza, la fede, lo sport, l'arte, i giovani e le nuove tecnologie. La Fondazione 'Fratelli tutti', istituita da Papa Francesco l’8 dicembre 2021, nasce dalla Fabbrica di San Pietro per promuovere percorsi di arte e fede, formazione e dialogo con la cultura, i popoli e le religioni.