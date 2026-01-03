circle x black
Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per 'uno sguardo di troppo' alla fidanzata

Il video dell'aggressione è stato condiviso sui social e poi rimosso. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri

Caserma dei carabinieri (Fotogramma)
03 gennaio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social. Oltre che da una serie numerosa di pugni, il giovane disabile viene colpito con calci ripetuti anche quando si trova a terra. Per fortuna riesce a rialzarsi.

Ieri pomeriggio la vittima ha presentato una denuncia alla compagnia dei carabinieri della città adriatica. I militari hanno identificato il presunto autore, un 16enne di Trani, e hanno informato la procura dei minorenni. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una motivazione assurda: uno sguardo di troppo alla fidanzata del 16enne. Il video è stato poi rimosso dai social ma ormai si era diffuso.

Secondo quanto si apprende la vittima ha 33 anni e non si è fatta refertare in ospedale. Presentava tuttavia alcuni graffi sul volto al momento in cui ha presentato la denuncia.

