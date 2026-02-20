circle x black
Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l'arrivo del treno: muore a 17 anni

Inutile anche il tentativo di fermare il convoglio, l'impatto per il ragazzo è stato fatale

20 febbraio 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è morto investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. L'incidente è avvenuta all'altezza di contrada San Nicola, intorno alle 12.30. Sembra che il giovane, di origine tunisina, avesse le cuffie e stesse ascoltando musica ad alto volume: per questo non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno né dei tentativi del macchinista di avvisarlo con il fischio. Inutile anche il tentativo di frenare il convoglio. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati i genitori della vittima e la mamma è stata colta da un malore.

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer di Marsala con l'aiuto dei colleghi di Trapani. La procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo del diciasettenne.

