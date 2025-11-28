Treviso, un arsenale in casa dei due rapinatori del rider: repliche di pistole, coltelli e una katana

Una specie di arsenale è stato trovato dai carabinieri di Oderzo (Treviso) nelle case di due giovani di 20 e 22 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, già indagati dalla Procura trevigiana per rapina aggravata ai danni di un fattorino di una pizzeria sotto la minaccia di una pistola, avvenuta lo scorso 16 ottobre. Durante una perquisizione nelle case dei due giovani i carabinieri hanno trovato cinque coltelli da combattimento, cinque repliche di pistole a salve prive del tappo rosso, alcuni tirapugni e una katana. I due sono stati quindi denunciati anche per detenzione illegale di armi. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se le armi sequestrate possano essere state utilizzate in altre occasioni. In particolare, è al vaglio degli investigatori l’aggressione a un 22enne della provincia di Pordenone avvenuta il 27 ottobre scorso.