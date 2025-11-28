circle x black
Treviso, vivaio evade 10 mln spacciandosi per società agricola: frode architettata da due sorelle

28 novembre 2025 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Guardia di finanza di Treviso ha scoperto oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti al fisco dalla titolare di un grande vivaio di Vittorio Veneto. La verifica fiscale, nata su segnalazione del Nucleo repressione frodi fiscali di Roma, ha permesso di accertare che dal 2019 fino a luglio di quest’anno l’imprenditrice del vivaio deviava i ricavi verso l’impresa agricola della sorella, sita nella stessa sede, per sfruttare la minore e più vantaggiosa tassazione delle società agricole rispetto a quella delle società commerciali. Il sistema ha permesso di sottrarre al fisco almeno circa 5 milioni di euro di base imponibile e per questo l’ideatrice della frode è stata denunciata per infedele dichiarazione, non avendo dichiarato le imposte sui ricavi, quantificate in circa 2,5 milioni di euro tra Irpef e Iva. Inoltre, poiché le due sorelle si passavano tra loro ingenti somme di denaro in contanti, i finanzieri hanno rilevato 876 violazioni alla norma antiriciclaggio per le quali le sanzioni massime possono arrivare a oltre 43 milioni di euro.

