"Nel 2023 mi dicono che avrò solo due anni di vita", così Simone Bilardo racconta la sua battaglia contro due tumori incurabili a 'One More Time' (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei che torna oggi, venerdì 12 settembre, con una nuova stagione.

Simone è il protagonista del primo episodio. Un ragazzo comune a cui sono stati diagnosticati due tumori incurabili e una prognosi di soli due anni di vita. Sulla scoperta della malattia, ha raccontato: "Dopo una caduta, il giorno dopo mi sveglio con un po’ di nausea, mal di testa e vado in ospedale. Mi fanno una tac, salta fuori che erano due tumori. Scoprono che questo tumore è supercattivo e che non si può asportare".

Su come ha affrontato la cura, Simone ha raccontato: "Mi chiedono se preferisco endovena o a pastiglie. Decido pastiglie, di modo che sono più indipendente e decidiamo di andare 8 mesi in Sardegna e otto mesi in camper. Bellissimo. Con mia moglie abbiamo vissuto delle cose incredibili...".

"Tutti pensano che io sia il guerriero, ma non è così. - aggiunge Simone - La vera guerriera è mia moglie, i miei genitori, mio fratello, mia sorella, gli amici. Io nel momento che vado ho vissuto una vita piena, bellissima. Il buco più grande sarà quello che lascio nella sua vita, quando lei avrà tutte le mie cose attorno, tutti i ricordi".