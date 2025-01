Turismo, in Sardegna il 2023 un anno in chiaroscuro

Oltre 447 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane: secondo l’Istat, il 2023 è stato un anno record per il turismo nel nostro Paese, superando i livelli raggiunti nel 2019, ultimo anno pre-pandemia e con una crescita dell’8,5% rispetto al 2022. In particolare, aumenta la quota di turisti stranieri, 52,4% del totale, mentre oltre la metà delle presenze annue (58,6%) si registra da giugno a settembre.

Se la crescita riguarda quasi tutte le regioni italiane con un aumento percentuale di presenze turistiche che varia da un minimo di +0,6% nelle Marche ad un massimo di +27,2% nel Lazio, la Sardegna al contrario, è l’unica a registrare una diminuzione di presenze del 3,4% rispetto al 2022. Il segno negativo è ancora più evidente (-6,2%) nel confronto con l’ultimo anno pre-Covid ovvero il 2019.

Complessivamente in Sardegna nel 2023 l’Istat ha calcolato poco più di 14,2 milioni di presenze per una quota pari al 3,2% del totale nazionale. Nel complesso, circa 7,3 milioni di turisti giunti sull’Isola sono residenti in Italia, mentre poco più di 6,8 milioni provengono dall’estero.

Presenze in diminuzione, arrivi in leggero aumento

Nel dettaglio, il numero complessivo di presenze sull’Isola è passato da 14,7 milioni di circa del 2022 a 14,2 milioni nel 2023, con un calo considerevole pari a circa 500 mila presenze. Al contrario, nell’ultimo anno è leggermente aumentato sull’Isola il numero degli arrivi, da 3.411.892 a 3.478.891. Ricordiamo che le presenze indicano il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive, alberghiere e non, mentre gli arrivi indicano i clienti ospitati nelle stesse. Dall’osservazione dei dati regionali, quindi, si evince che nel 2023 in Sardegna il numero dei turisti è leggermente cresciuto rispetto all’anno precedente (+2%), mentre si è ridotta la durata media del soggiorno.

Da segnalare che, se il numero complessivo degli arrivi sull’Isola è superiore anche all’ultimo anno precedente alla pandemia, ovvero il 2019 quando furono 3.444.058, il totale delle presenze (14,2 milioni), invece, risulta in netto calo, quasi un milione in meno, rispetto ai 15,1 milioni registrati nel 2019.

Calano le presenze a Sassari e Nuoro, crescono a Cagliari e Oristano

A livello di province, nel 2023 Sassari registra il numero maggiore sia in termini di presenze, 7,4 milioni, che di arrivi, 1,6 milioni. Segue Nuoro con 2,4 milioni di presenze e 539 mila arrivi, terzo per numero complessivo di presenze il Sud Sardegna con 2,1 milioni. Proprio le prime tre province turistiche sarde registrano un calo nel numero di presenze turistiche rispetto al 2022. Una diminuzione particolarmente marcata nel sassarese con circa 240 mila presenze in meno e nel nuorese con un calo di circa 200 mila. Al contrario, aumenta il numero di presenze turistiche nelle province di Cagliari ed Oristano, entrambe con circa 60 mila unità in più.

In fatto di arrivi sull’Isola, si segnalano Cagliari e provincia con 42 mila arrivi in più, Sassari 30 mila in più e Oristano circa 20 mila in più. Nuoro e Sud Sardegna segnano invece un calo nel numero degli arrivi quantificato dall’Istat in circa 14 mila per ciascuna delle due province.

Più strutture ricettive, ma soggiorni più brevi

Il totale degli esercizi ricettivi sul territorio sardo cresce di 200 unità, passando da 5.499 nel 2022 a 5.699 nel 2023, un dato solo di poco inferiore al 2019. In costante aumento negli ultimi sette anni, salvo il 2020 anno della pandemia, soprattutto le strutture alberghiere: 1.055 nel 2023, rispetto a 918 del 2017. Nel 2023, su un totale di 3.478.891 arrivi sull’Isola, 2.342.532 hanno scelto di soggiornare presso una struttura alberghiera. Il che significa, circa 78 mila arrivi in più negli alberghi rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi anni diminuisce costantemente, invece, la permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive: si passa da 4,6 notti nel 2017 a 4,4 nel 2019, a 4,3 nel 2022 fino a 4,1 nel 2023. Il periodo di maggior affluenza turistica in Sardegna si registra nei mesi estivi: il 19% degli arrivi è ad agosto, il 18,7% a luglio, il 16,4% a settembre, il 15,7% a giugno. L’affluenza minore è a dicembre, 1,5% e a gennaio, 1,4%.

Boom degli affitti brevi, crollo dei B&B

Tra le strutture ricettive extra-alberghiere, negli ultimi anni in Sardegna si segnala una crescita esponenziale degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. Nel 2023 risultano essere 2.074, rispetto a 1.792 del 2022, con un incremento di 282 strutture solo nell’ultimo anno. D’altronde il business degli affitti brevi di appartamenti privati coinvolge trasversalmente tutto il Paese. Si pensi che dal 2017 in Sardegna tale tipologia di esercizio ricettivo si è quasi triplicata, passando da un numero totale di 755 a 2.074.

Al contrario, le attività Bed & Breakfast del territorio si sono ridotte di quasi mille unità, passando da 2.895 nel 2019 a 1.916 nel 2023. Un vero e proprio crollo che invece non ha interessato le altre tipologie ricettive non alberghiere, come villaggi turistici, campeggi, alloggi in agriturismo e ostelli il cui numero è rimasto pressoché invariato.

Turisti italiani in hotel, stranieri in villaggi e campeggi

Il 71% circa dei turisti italiani arrivati in Sardegna nel 2023 ha scelto di soggiornare in strutture alberghiere. Tale percentuale scende al 63% tra i turisti stranieri, che però nel 67% dei casi scelgono un hotel di un certo livello, a 4, 5 stelle o 5 stelle lusso. Percentuale che tra gli italiani scende al 62%. Solo il 29% dei turisti italiani opta per una sistemazione in una struttura extra-alberghiera, al primo posto tra le sistemazioni preferite dai connazionali in vacanza in Sardegna gli alloggi privati concessi in affitto, seguiti a breve distanza da campeggi e villaggi turistici. Meno del 12% degli italiani sceglie una soluzione Bed & Breakfast.

Tra gli arrivi di turisti stranieri sull’Isola, il 37% sceglie esercizi non alberghieri, privilegiando strutture come villaggi e campeggi, mentre la seconda opzione è per gli alloggi in affitto. Da segnalare che solo circa l’8% degli arrivi stranieri sceglie una struttura B&B.

Spesa e pernottamenti viaggiatori stranieri in aumento

Dai dati di Banca d’Italia emerge che la spesa dei turisti stranieri in Sardegna è cresciuta su base annua del 35% dal 2022 al 2023. Un trend che prosegue anche nel terzo trimestre 2024 (luglio-settembre), il periodo di maggiori presenze turistiche sull’Isola, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita anche il numero complessivo di pernottamenti dei turisti stranieri, +20% nel 2023 rispetto al 2022. Anche in questo caso la crescita prosegue con riferimento al terzo trimestre del 2024 che registra il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e quasi il 3% rispetto al 2023.

In fatto di Paese o regione di provenienza dei turisti, la Sardegna nel 2023, vede al primo posto il turismo interno, principalmente dalla Sardegna stessa, quindi da Lombardia, Lazio e Piemonte. A livello di turisti dai Paesi dell’Ue, primi sono i tedeschi, seguiti dai francesi e dagli spagnoli.

La strategia della Regione per sostenere il turismo

“Costruire un nuovo modello di governance del sistema turistico sardo che valorizzi territorio e comunità. L’obiettivo è creare un sistema in grado di potenziare l’intero spettro dell’offerta, accrescendo il peso del turismo nel PIL regionale, ad oggi ancora troppo limitato. Per fare questo, occorre incrementare il valore di tutti i prodotti turistici sardi”, ha dichiarato l’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu. Per raggiungere gli obiettivi di promozione dell’offerta turistica sull’Isola, la Regione prevede anche il potenziamento dell’Osservatorio turistico con diversi compiti, tra cui fornire dati e indicazioni rapide ed efficaci finalizzate a prendere decisioni in maniera strategica e tempestiva.

Tra le strategie per lo sviluppo turistico e in generale dell’economia dell’Isola, la Regione sta puntando anche sui grandi eventi sportivi che hanno la capacità di attrarre flussi importanti. In prima linea il Mondiale di Rally che si svolgerà a inizio giugno nella zona di Olbia, oltre che la costruzione di impianti sportivi, tra cui il nuovo stadio di Cagliari che vede lo stanziamento di oltre 200 milioni di euro.