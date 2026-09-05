E' stato individuato e fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano, hinterland udinese, il 32enne marocchino che si era dato alla fuga ieri sera. Avrebbe ucciso con un cacciavite un 65enne suo connazionale, Abdellatif Bensefiyan, fratello della sua ex compagna, perché non si rassegnava alla fine della loro relazione. L'uomo, che alla vista dei militari non ha opposto resistenza, si trova ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Udine in stato di fermo per essere interrogato.

Al vaglio le telecamere della zona

L’aggressore era scappato nei campi, subito dopo il delitto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire gli spostamenti del ricercato. I militari stanno anche ascoltando diversi testimoni. Il pericolo è che l’uomo possa cercare scappare in Marocco.

La relazione finita all'origine della lite

Secondo quanto emerso il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell’omicidio.