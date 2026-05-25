Ue, mercoledì a Roma incontro su 'sfida della guerra ibrida e cognitiva, la responsabilità dell'informazione'

Fake news, manipolazione algoritmica, propaganda digitale, attacchi informatici e disinformazione sistematica: la guerra contemporanea si combatte sempre più sul terreno cognitivo. Una sfida che coinvolge direttamente democrazie, istituzioni, media e cittadini, mettendo in discussione il rapporto stesso con la realtà e con l’informazione. “In un tempo in cui la disinformazione e le guerre cognitive rappresentano una sfida concreta per le nostre democrazie, il ruolo dell’informazione libera, autorevole e responsabile diventa più che mai centrale. Questo incontro è un’occasione di confronto tra istituzioni, media, imprese e società civile per rafforzare la consapevolezza europea e la capacità di difendere i valori democratici attraverso una comunicazione corretta e trasparente”. Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, presenta l’incontro 'Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell’informazione', promosso da osservatorio TuttiMedia in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, che si terrà mercoledì 27 alle 15 nella sede del Parlamento europeo a Roma.

Aprono i lavori Carlo Corazza (Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo a Roma), Cristina Monti (Commissione europea) e Maria Pia Rossignaud (Osservatorio TuttiMedia). Modera Leonardo Panetta (Mediaset). Interverranno, tra gli altri: Laura Aria (Agcom), Alberto Barachini (Sottosegretario Editoria), Carlo Bartoli (Ordine dei Giornalisti), Jasmin Battista (Commissione europea), Diego Ciulli (Google), Barbara Floridia (Presidente Vigilanza Rai), Antonio Marano (CRTV), Andrea Riffeser Monti (FIEG), Gina Nieri (Consigliere di Amministrazione MFE), Sergio Piazzi (PAM), Pina Picierno e Antonella Sberna (Vicepresidenti del Parlamento europeo), Vittorio Calaprice (Commissione europea), Brando Benifei (deputato del Parlamento europeo), Salvatore De Meo (deputato del Parlamento europeo), Giulio Centemero (deputato), Enrico Bellini (esperto digitale), Gaetano Pedullà (deputato del Parlamento europeo), Carlo Chianura (LUMSA), Mihaela Gavrila, Christian Ruggiero e Giampiero Gramaglia (Sapienza), Rita Lofano (Agi), Andrea Malaguti (La Stampa), Roberto Napoletano (Il Messaggero), Roberto Natale (Rai), Giorgio Rutelli (Adnkronos), Franco Siddi (TuttiMedia) e Federica Urzo (Scuola di Giornalismo Luiss).

“Parlare oggi di guerre ibride e cognitive significa affrontare una delle questioni più urgenti per il futuro delle democrazie europee", sottolinea Maria Pia Rossignaud, vice presidente dell’osservatorio TuttiMedia. Il tema delle guerre ibride e cognitive — e della loro capacità di alterare consenso, fiducia pubblica e qualità democratica — richiede infatti una risposta collettiva e multidisciplinare. Per questo l’incontro mette a confronto punti di vista differenti ma complementari. Antonio Marano (Presidente Crtv) dice che: "gli editori radiotelevisivi - fornitori di un servizio universale, accessibile, plurale - sono garanti della sicurezza democratica. La disinformazione è diventata uno strumento geopolitico, la polarizzazione permanente un modello economico, i dati e l’attenzione delle persone un asset strategico. Confindustria Radio TV si batte per la tutela dell’informazione professionale e dell’editoria - radio, tv, stampa – in quanto presidio democratico irrinunciabile. E chiede che il valore generato delle big tech, opache e dominanti, rimanga nel sistema Paese. È necessario infatti sostenere e alimentare lo sviluppo di un ecosistema libero, pluralista e competitivo. La posta in gioco è altissima: sicurezza, sovranità culturale e identità europea”.

"Il nostro paese e l'Europa stanno vivendo un momento delicatissimo per ciò che riguarda la tutela del pluralismo e della libertà di informazione. Il ruolo delle piattaforme, la pressione costante degli algoritmi, le distorsioni legate all'intelligenza artificiale rappresentano un pericolo fin qui mai vissuto. La costruzione di nuovi strumenti di difesa della democrazia Europea - spiega Barbara Floridia, presidente Vigilanza Rai - passa anzitutto dalla consapevolezza di tutto questo. E dal rafforzamento del ruolo dei servizi pubblici e europei e nella loro capacità di innovarsi e di arrivare a tutti anche attraverso proprie piattaforme". E Laura Aria, commissario Agcomc sottolinea la necessità di "un approfondimento sul ruolo delle autorità di garanzia nel contrasto alla disinformazione e nella tutela del pluralismo nell’ecosistema digitale". "Il giornalista oggi non ha più il monopolio della raccolta e della diffusione delle notizie - anticipa Carlo Bartoli, presidente nazionale Ordine dei Giornalisti - Siamo in ambienti saturi di informazione dove non sono poche le manipolazioni, anche in forme sottili e ambigue. In questo contesto il nostro compito è anche di verificare, contestualizzare e dare senso e continuità alla mole di notizie che circolano nell’ecosistema digitale. Non solo separando il vero dal falso, ma mettendo in guardia del verosimile, che spesso inganna di più".

Per Carlo Chianura, direttore Master in Giornalismo Lumsa, la vera risposta immunitaria alla guerra ibrida non si costruisce solo nei centri di cybersicurezza, ma nelle aule dove si insegna il giornalismo. "Il mio pensiero porta al punto di svolta delle guerre ibride che è cognitivo - conclude Derrick de Kerckhove, che da anni analizza l’impatto delle tecnologie digitali sulla società e sui sistemi cognitivi - Le fake news non cercano più solo di ingannare, ma di rompere l’orientamento. Quando una società non sa più a cosa credere, diventa governabile attraverso shock, paura e appartenenza. In questo senso, la guerra si è spostata. Ormai riguarda il modo in cui percepiamo il reale".